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Эквадор отправит США российскую военную технику

Президент Эквадора поставит США военную технику несмотря на протест России

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент Эквадора Даниэль Нобоа поставит Соединенным Штатам военную технику несмотря на протест России. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

Речь идет о военной технике на сумму около $200 млн — это советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», и другая военная техника.

«Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — утверждает Нобоа.

Эквадорский президент утверждает, что страна не собирается рвать отношения с Россией, но сейчас Эквадор находится в состоянии войны из-за внутренних проблем с преступностью.

До этого украинский самолет доставил военную помощь от США в Эквадор.

По информации Primicias, речь идет о транспортном самолете Ан-124, который приземлился в аэропорту Гуаякиля.

Ранее сообщалось, что Эквадор передаст США российскую и украинскую технику взамен новой.

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