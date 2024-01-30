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В США заявили о риске «судного дня» для Киева без помощи Запада

Politico: Украина надеется избежать «судного дня» при отсутствии помощи Запада

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Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины надеются избежать «судного дня» без помощи со стороны западных союзников. Об этом пишет американская газета Politico.

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал изданию, что Киев даже не рассматривает вариант, при котором не получит помощи от Запада.

«Для нас это критично, потому что от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов», — добавил Гетманцев.

Отмечается, что в настоящее время Киев использует те средства, которые возможно собрать внутри страны, на развития военной промышленности, выплат военным и сотрудникам Службы безопасности, поддержки пенсионеров и вынужденных переселенцев. Украинские власти рассчитывают, что смогут избежать «судного дня» и без помощи Запада, и не все украинские чиновники настроены так пессимистично, как Гетманцев.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что его страна готова поддержать решение Евросоюза о выделении средств на помощь Украине, но только если сумму разобьют на несколько лет и будут утверждать каждый год.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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