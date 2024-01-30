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ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Глушково в Курской области

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Глушково в приграничной Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела в трех домах повреждены окна, крыши и фасады, также пострадала одна легковая машина. Чиновник заверил, что владельцам будет оказана помощь в восстановлении имущества.

Накануне Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Губернатор в своем блоге продемонстрировал последствия удара.

25 января Старовойт сообщил, что поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Украины, в результате чего остался без отопления. По его словам, в домах пропадало отопление после повреждения теплотрассы. Кроме того, часть поселка осталась без электроснабжения, а также повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов, сообщил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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