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Российские силы поразили склад горючего ВСУ

ВС РФ поразили склад горючего ВСУ и радиолокационную станцию IRIS-T

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации за последние сутки поразили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Всего удары ВС РФ за последние сутки пришлись по 112 районам.

28 января сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по складам с горючим и боеприпасами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской и Запорожской областях. Там добавили, что поражение нанесено также 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

27 января стало известно, что Вооруженные силы РФ за сутки поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 украинских войск, который находился на территории Черкасской области. Боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация.

Ранее в США заявили об отсутствии надежд на серьезные успехи Украины в конфликте с РФ в 2024 году.

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