Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации за последние сутки поразили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Всего удары ВС РФ за последние сутки пришлись по 112 районам.

28 января сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по складам с горючим и боеприпасами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской и Запорожской областях. Там добавили, что поражение нанесено также 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

27 января стало известно, что Вооруженные силы РФ за сутки поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 украинских войск, который находился на территории Черкасской области. Боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация.

Ранее в США заявили об отсутствии надежд на серьезные успехи Украины в конфликте с РФ в 2024 году.