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Военный в Забайкалье получил срок за отказ отправиться в зону СВО

Военного Чулкова приговорили к 2 годам колонии за отказ отправиться в зону СВО

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Борзинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Александра Чулкова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Второго Восточного окружного военного суда в Telegram-канале.

По данным суда, Чулков, не имея каких-либо препятствий, сначала объявил устно, затем написал письменное заявление о нежелании участвовать в боевых действиях и отправляться в служебную командировку для выполнения боевых и спецзадач в соответствии с приказом командира воинской части.

Приговор в законную силу пока не вступил, его можно обжаловать.

Накануне RT сообщал, что военный суд в Санкт-Петербурге признал виновным в дезертирстве мобилизованного, который осенью 2023 года не вернулся в подразделение из увольнения и скрывался от командования.

Ранее сообщалось, что начальника почты в Иркутске уволили за отказ отправить окопные свечи бойцам СВО.

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