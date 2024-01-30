Медведев заявил о планах по размещению нового оружия на Курилах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва планирует развивать Курилы, включая размещение нового вооружения. Об этом он написал в своем аккаунте Вконтакте.

«Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — поделился Медведев.

Он пояснил, что в РФ никто не против мирного договора с Японией, но в Токио должны понимать несколько принципиальных вопросов, включая курс российских властей на развитие Курил.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента говорил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, но будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций.

По его словам, Токио будет продолжать активно продвигать санкции против России и поддерживать Украину.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.