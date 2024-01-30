Экс-сотрудник ЦРУ заявил об уязвимости баз ВСУ перед российскими ракетами

Вооруженные силы РФ способны нанести удар по любой базе украинских войск, так как они находятся в зоне действия российских ракет. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон, давший интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

По словам эксперта, российские солдаты уже били по военным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, он обратил внимание на атаку ВС РФ на Яваровский полигон в городе Львове. В тот раз российские бойцы применили гиперзвуковые ракеты, чем по-настоящему шокировали военных США.

«Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет», — отметил Джонсон.

Он добавил, что именно из-за подобных атак украинским властям приходится отправлять новобранцев на обучение в страны — члены НАТО. Но тренировки за границей отнимают слишком много времени, подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

29 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация страны начала фиксировать негативные последствия прекращения военной помощи Украине. Как он сказал, уже сейчас Вашингтон видит, что для Киева значит недостаточная поддержка со стороны зарубежных партнеров.

Ранее американский подполковник предрек победу РФ на Украине в 2024 году.