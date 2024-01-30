Стали известны первые результаты расшифровки черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

Первые полученные данные из черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на военный самолет Ил-76, который сбили в Белгородской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По его словам, данные самописцев исключили все возможные версии крушения Ил-76 и подтвердили ту, согласно которой самолет именно сбили в воздухе.

Он обратил внимание, что анализ данных черных ящиков еще не закончили. По его словам, работа близится к завершению, но никакой спешки нет.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Позже в Минобороны РФ заявили, что самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Россия пока выясняет, оружием какой именно страны украинские бойцы сбили самолет.

Ранее Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена, которые были на борту Ил-76.