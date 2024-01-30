Размер текста
А
А
А

Стали известны первые результаты расшифровки черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

ТАСС: черные ящики подтвердили версию с внешним воздействием на Ил-76 с пленными

close
100%
СК РФ/AP

Первые полученные данные из черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на военный самолет Ил-76, который сбили в Белгородской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По его словам, данные самописцев исключили все возможные версии крушения Ил-76 и подтвердили ту, согласно которой самолет именно сбили в воздухе.

Он обратил внимание, что анализ данных черных ящиков еще не закончили. По его словам, работа близится к завершению, но никакой спешки нет.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Позже в Минобороны РФ заявили, что самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Россия пока выясняет, оружием какой именно страны украинские бойцы сбили самолет.

Ранее Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена, которые были на борту Ил-76.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами