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В Минобороны заявили, что ВС Белоруссии никому не угрожают

Минобороны Белоруссии: Минск никому не угрожает, усиливает границу на юге

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Минск никому не угрожает, но занимается усилением южной границы Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны республики.

В ведомстве подчеркнули, что белорусские военные выполняют задачу по усилению участков южной границы, поставленную президентом страны Александром Лукашенко.

«Основная цель — обеспечение безопасности граждан Беларуси, пересечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Под охраной важные объекты, включая дороги и путепроводы», — говорится в сообщении.

Комплекс мероприятий включает в себя противодействие возможным угрозам и проводится на участках по периметру южной части страны.

До этого замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Леонид Давидович говорил, что количество полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ Белоруссии удвоилось с начала 2024 года.

По его словам, у границ Белоруссии проявляет активность авиация почти всех стран – членов НАТО, а также объединенных сил альянса.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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