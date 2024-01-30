Российские военные вдвоем захватили два опорника ВСУ

Бойцы Южной группировки войск ВС РФ вдвоем захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут «Известия».

По информации издания, перед атакой бойцы с позывными «Вася» и «Феникс» предложили солдатам ВСУ сдаться. В ответ прозвучали автоматные выстрелы, и противника пришлось уничтожить.

«Мы закинули гранату — отстрел. Вторую закидываем — отстрел. <…> Грамотно командование вело нас. <…> Встали и пошли перебежками, расстояние 10 м друг между другом держали, заняли позиции, отработали», — поделились бойцы.

В результате они заняли позиции, а украинские военные еще два дня пытались понять, что произошло.

Отмечается, что бойцы находятся на фронте с начала января и фактически являются новобранцами.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 18 тыс. единиц военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.