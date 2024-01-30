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Российские военные вдвоем захватили два опорника ВСУ

Бойцы группировки «Юг» вдвоем взяли два опорных пункта ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы Южной группировки войск ВС РФ вдвоем захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут «Известия».

По информации издания, перед атакой бойцы с позывными «Вася» и «Феникс» предложили солдатам ВСУ сдаться. В ответ прозвучали автоматные выстрелы, и противника пришлось уничтожить.

«Мы закинули гранату — отстрел. Вторую закидываем — отстрел. <…> Грамотно командование вело нас. <…> Встали и пошли перебежками, расстояние 10 м друг между другом держали, заняли позиции, отработали», — поделились бойцы.

В результате они заняли позиции, а украинские военные еще два дня пытались понять, что произошло.

Отмечается, что бойцы находятся на фронте с начала января и фактически являются новобранцами.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 18 тыс. единиц военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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