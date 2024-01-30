В Тульской области средства ПВО сбили беспилотник

В Тульской области при падении обломков сбитого украинского беспилотника никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Об этом сообщили на сайте министерства по региональной безопасности российского региона.

Власти сообщили, что на месте работают экстренные службы.

В ночь на 30 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить массовую террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе или перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 штук), Белгородской (пять штук) и Брянской (три штуки) областей. Также по одному дрону сбили над Калужской и Тульской областями.

Кроме того, украинские войска за прошлые сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. В этот же день под обстрел попал Калининский район Донецка, где пострадали несколько человек.

Ранее ВСУ обстреляли монастырь под Волновахой в ДНР.