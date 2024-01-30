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Российские ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью

Губернатор Шапша: беспилотник уничтожен над Калужской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства противовоздушной обороны утром 30 января уничтожили над регионом беспилотный летательный аппарат. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, дрон был сбит на окраине города Калуга. Обломки устройства упали на крышу технической нежилой постройки.

Губернатор заверил, что никто не пострадал, возгораний не произошло. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные группы.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 30 января дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе или перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями нескольких российских регионов.

Накануне вечером оборонное ведомство сообщало о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвести атаку над территорией Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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