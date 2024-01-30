На Украине рассказали об отказе Залужного писать рапорт об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны Валерию Залужному покинуть свой пост без назначения на другую значимую должность. Источники из окружения военачальника и в администрации президента сообщили изданию «Зеркало недели», что украинский лидер лично встретился с Залужным и попросил его написать рапорт об отставке.

Однако Залужный отказался от этого предложения. Собеседники издания уточнили, что ему не было предложено ничего адекватного или существенного, а только статус помощника или советника.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предполагала, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк либо Александр Сырский.

Минобороны США не стало комментировать появившиеся сообщения о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.