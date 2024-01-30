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В четырех областях Украины произошли взрывы

В Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях произошли взрывы

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Shutterstock

В Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

В частности, серия взрывов была зафиксирована в городе Белая Церковь Киевской области. Киевская областная военная администрация около 1:36 информировала в Telegram-канале, что в регионе работает система противовоздушной обороны.

Взрывы произошли и в Сумской области.

Первый заммэра Змиева Харьковской области Татьяна Тимофеева сообщила о взрыве в городе. По данным СМИ, на месте одного из них начался пожар.

Несколько взрывов слышали в Кривом Роге Днепропетровской области.

При этом в центральных и восточных регионах Украины в момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

29 января сообщалось о взрывах в Ровненской области на западе Украины. Примерно в это же время стало известно, что промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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