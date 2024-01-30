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В Совбезе РФ прокомментировали удары Киева по мирным жителям

В Совбезе РФ назвали ужасающими удары Киева по мирным гражданам РФ

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Inna Varenytsia/Reuters

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям России ужасающими. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, целенаправленные ракетные удары по мирным гражданам доказывают, что Киев не гнушается никакими методами.

«Недавние преступления Киева, когда по мирным жителям Донецка и Белгорода целенаправленно были нанесены ракетные удары, ужасают», — поделился Мухитов.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики сообщал, что украинские войска нарастили удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге ДНР.

Коннор Эколс для издания Responsible Statecraft писал, что из-за сокращения западной помощи Украина близка к переломному моменту.

По словам журналиста, помощь Киеву со стороны западных союзников иссякает.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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