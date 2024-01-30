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Морпехи 155-й бригады ТОФ захватили один из ключевых опорных пунктов ВСУ

Морские пехотинцы ТОФ захватили один из ключевых опорных пунктов ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Штурмовыми группами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южно-Донецком направлении был захвачен один из ключевых опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России.

Российские морские пехотинцы на технике выдвинулись в сторону укрепленных позиций противника, находившихся в лесополосе. На подступах к позициям ВСУ завязался ожесточенный бой. Штурмовые группы атаковали противника одновременно по нескольким направлениям и заняли один из ключевых опорных пунктов обороны врага. Это позволило российским военным улучшить свое положение и закрепиться на преобладающей высоте.

Действия штурмовых групп с воздуха координировались разведывательными беспилотными летательными аппаратами. В ходе штурма российские морские пехотинцы уничтожили до десятка солдат противника.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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