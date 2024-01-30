Стало известно о продвижении российских сил под Угледаром

Российские военнослужащие под Угледаром за два месяца смогли значительно продвинуться вперед, в том числе благодаря совместной работе расчетов огнеметных систем «Солнцепек». Об этом сообщил ТАСС командир расчета ТОС 29-й армии группировки «Восток» с позывным «Ефим».

«Далеко вперед продвинулись. Плотная взаимная работа. Сначала мы отрабатываем, затем ребята заходят в «подготовленные» нами опорники», — сказал собеседник агентства.

Командир отметил, что из соображений безопасности расчеты огнеметов находятся на позиции не менее 3,5 минуты. За это время солдаты успевают отработать по целям и покинуть точку, с которой велся огонь. Маневренность и высокая проходимость огнеметной системы делают возможным максимально сократить время пребывания расчета на огневой точке.

«Это важно для того, чтобы не засек беспилотник противника», — сказал «Ефим».

По его словам, на сегодняшний день активность артиллерии украинской армии существенно снизилась, однако количество беспилотных летательных аппаратов до сих пор является высоким.

До этого глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков сообщал, что российские военные в ходе продолжающихся боев продвинулись к западу от города Кременная.

Ранее Минобороны сообщило, что Су-34 на Краснолиманском направлении поразили укрепрайон ВСУ.