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Украинские войска потеряли до 70 военных на Южно-Донецком направлении за сутки

МО: войска РФ сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные за сутки пресекли шесть попыток украинских войск усилить позиции на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гордеева, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) были пресечены в районах Новомихайловки, Приютного и Старомайорского.

Начальник пресс-центра уточнил, что при этом украинские войска потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля.

Гордеев также рассказал, что мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки противника севернее Приютного. ВСУ при этом понесли потери и отказались от дальнейших действий.

29 января сообщалось, что российские военные сорвали попытки Вооруженных сил Украины усилить свои позиции в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское.

27 января штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении.

Утром 26 января Минобороны России сообщило об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Кроме того, по данным ведомства, артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» ликвидировали украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в том же районе.

Ранее солдаты ВС РФ обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском.

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