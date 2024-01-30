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Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов

Авиакомпания Fly Arna из Армении заявила о приостановке полетов

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Sergei Grits/AP

Авиакомпания Fly Arna из Армении объявила о приостановке полетов в связи с проводимыми «операционными изменениями». В соответствующем сообщении, опубликованном на официальном сайте компании, говорится, что сотрудники авиаперевозчика работают над скорейшим восстановлением услуг и обслуживания клиентов.

Кроме того, Fly Arna рекомендует следить за обновлениями на их сайте.

В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia заключили соглашение о создании новой армянской национальной авиакомпании под названием Fly Arna. Эта бюджетная пассажирская авиалиния базируется в международном аэропорту Звартноц в Ереване.

Пока неизвестно, какие именно операционные изменения привели к приостановке полетов авиакомпании Fly Arna. Однако представители компании обещают скорое возобновление полетов после завершения работ.

До этого израильская авиакомпания приостановила полеты в ЮАР. По информации национального авиаперевозчика El Al, рейсы отменены в связи с тем, что самолеты, направляющиеся в Йоханнесбург, были практически пусты.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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