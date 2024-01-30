В Харьковской области Украины произошли взрывы

В городе Змиеве Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

До этого взрывы дважды произошли в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

28 января Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по складам с горючим и боеприпасами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской и Запорожской областях.

25 января в Харьковской области в результате взрывов были повреждены два складских помещения.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.