В Кривом Роге на Украине вновь произошли взрывы

В городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли новые взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности не уточняются. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Кривом Роге произошли взрывы.

В ночь на 29 января сообщалось о взрывах в Ровненской области на западе Украины. Примерно в это же время стало известно, что промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.