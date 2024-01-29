В США заявили об ответственности Ирана за нападение на военную базу США

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оборонное ведомство считает Иран ответственным за последнее нападение на базу американских военных в районе Эт-Танф. Об этом сообщает ТАСС.

«Ответственность несет Иран, так как он финансирует те вооруженные группы, которые действуют в Ираке и Сирии и совершают нападения на наших военнослужащих», — сказала Сингх.

До этого сообщалось, что более трех десятков военнослужащих США могли получить черепно-мозговые травмы при атаке дроном американской военной базы на границе Иордании и Сирии.

Иракский новостной портал Shafaq News писал, что дроны, принявшие участие в атаке на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, были запущены с территории Ирака.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Ранее американский сенатор призвал нанести удар по Ирану.