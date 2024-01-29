Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ ударить по Белгородской области

Министерство обороны России сообщило о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвести атаку над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, для нейтрализации атаки Россия применила реактивную систему залпового огня «Ураган».

«Три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Незадолго до этого Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская система ПВО сбила несколько целей на подлете к поселку Горьковский. По его словам, что после произошедшего наблюдаются повреждения. В поселке Хотмыжск выбито окно в одном из частных домов, посечены машина и забор.

Глава региона также сообщил, что украинские военные нанесли удар с применением трех беспилотников-камикадзе по селу Долгое в Белгородской области.

Ранее Минобороны рассказало, сколько военной техники ВСУ уничтожили военные РФ с начала СВО.