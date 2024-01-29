Шесть коммунальщиков подорвались на минах «колокольчик» в Горловке

В Горловке шесть сотрудников коммунальных служб подорвались на минах типа «колокольчик». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «колокольчик», — указывается в публикации.

Уточняется, что инцидент случился на улице Баха.

Согласно информации градоначальника, еще одна мирная жительница пострадала при обстреле поселка Шахты имени Гагарина Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Семь раненых по состоянию на 18.00», — резюмировал мэр.

Некоторое время назад Министерство здравоохранения России сообщало, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Горловке, фельдшер получила ранения.

Позднее Приходько докладывал, что мирный житель был ранен из-за попадания снаряда ВСУ в школу.

Ранее ВСУ повредили здание районной администрации в Горловке.