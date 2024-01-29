Шесть коммунальщиков подорвались на минах «колокольчик» в Горловке

В Горловке шесть сотрудников коммунальных служб подорвались на минах типа «колокольчик». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «колокольчик», — указывается в публикации.
Уточняется, что инцидент случился на улице Баха.
Согласно информации градоначальника, еще одна мирная жительница пострадала при обстреле поселка Шахты имени Гагарина Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Семь раненых по состоянию на 18.00», — резюмировал мэр.
Некоторое время назад Министерство здравоохранения России сообщало, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Горловке, фельдшер получила ранения.
Позднее Приходько докладывал, что мирный житель был ранен из-за попадания снаряда ВСУ в школу.
Ранее ВСУ повредили здание районной администрации в Горловке.