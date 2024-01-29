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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17:20 — город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что с 16:10 до 17:05 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

29 января под обстрел попал Калининский район Донецка. Не обошлось без потерь среди гражданского населения города, были также раненные.

Незадолго до этого, 28 января украинский беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке. Военные следователи охарактеризовали данную атаку как военное преступление.

Ранее ВСУ обстреляли монастырь под Волновахой в ДНР.

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