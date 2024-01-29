Посол опроверг сообщения об атаке Израиля по центру иранских советников в Сирии

Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари опроверг заявления об атаке Израиля по центру иранских военных советников в пригороде Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе сегодняшней атаки Израиля по южным окраинам города Дамаска ни один центр военных советников Исламской Республики Иран не пострадал», — заявил он.

До этого в иранских агентства появилась информация, что израильские вооруженные силы нанесли удар по центру советников Ирана в пригороде сирийского Дамаска.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пообещал, что Соединенные Штаты ответят на атаку своих военнослужащих на Ближнем Востоке. В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным американского телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят войны с Ираном.