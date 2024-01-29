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ВСУ обстреляли монастырь под Волновахой в ДНР

Священник пострадал при обстреле монастыря под Волновахой в ДНР

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины обстреляли монастырь под Волновахой в Донецкой народной республике. Об этом сказали в оперативных службах республики, передает ТАСС.

«В Никольском вновь обстреляли монастырь, ранен священник», — сказали в оперативных службах.

По их данным, раненого госпитализировали в одну из больниц на юге региона.

Накануне во время очередного обстрела ВСУ Белгородской области рабочий получил травмы в результате атаки дрона-камикадзе со стороны в селе Колотиловка.

Незадолго до этого, 28 января украинский беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке. Военные следователи охарактеризовали данную атаку как военное преступление.

До этого мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике в результате обстрела Вооруженными силами Украины.

До этого четыре жителя ДНР пострадали в обстрелах.

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