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Матвийчук объяснил значение взятия Табаевки российской армией

Матвийчук: взятие Табаевки демонстрирует ослабление украинской обороны

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Станислав Красильников/РИА Новости

Переход села Табаевка Харьковской области под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ говорит об ослаблении обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Взятие Табаевки говорит о том, что оборона украинцев постепенно начинается рассыпаться, и нам нужно с оптимизмом смотреть на будущее», – сказал Матвийчук.

По его словам, подобное развитие событий позволяет надеяться, что уже этой зимой российские войска выйдут на окраины Харькова.

Полковник отметил, что конечная цель на этом направлении – выход на линию Николев — Одесса — Харьков, что перекроет возможность для ВСУ обстреливать территории РФ.

До этого в Минобороны РФ отметили, что Табаевка была взята благодаря активным действиями «Западной» группировки войск на Купянском направлении.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что освобождение Табаевки стало одним из шагов в работе по контролю над Харьковской областью.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР.

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