Матвийчук объяснил значение взятия Табаевки российской армией

Переход села Табаевка Харьковской области под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ говорит об ослаблении обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Взятие Табаевки говорит о том, что оборона украинцев постепенно начинается рассыпаться, и нам нужно с оптимизмом смотреть на будущее», – сказал Матвийчук.

По его словам, подобное развитие событий позволяет надеяться, что уже этой зимой российские войска выйдут на окраины Харькова.

Полковник отметил, что конечная цель на этом направлении – выход на линию Николев — Одесса — Харьков, что перекроет возможность для ВСУ обстреливать территории РФ.

До этого в Минобороны РФ отметили, что Табаевка была взята благодаря активным действиями «Западной» группировки войск на Купянском направлении.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что освобождение Табаевки стало одним из шагов в работе по контролю над Харьковской областью.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР.