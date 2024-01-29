Генерал ВСУ назвал процент подготовленных за границей украинских военных

Около 20% украинских военнослужащих прошли подготовку за пределами Украины. Об этом сообщил командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Как рассказал украинский генерал, отвечая на вопрос, какая работа ведется в центрах подготовки военных на фоне подготовки закона о мобилизации, на сегодняшний день там постоянно проводятся мероприятия и служебные совещания, на которых уточняются фактические возможности всех учебных центров и реальное состояние инструкторского состава, которые могут заняться подготовкой военнослужащих.

По его словам, по состоянию на сегодня в стране способны обучать любое количество личного состава.

«Если анализировать, сколько [военнослужащих] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20% за границей, остальные здесь подготовлены», — сказал Николюк.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Вооруженных силах Украины служат до 880 тысяч человек.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.