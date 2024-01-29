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В США ответили на сообщения об атаке хуситов на корабль USS Lewis B. Puller

Associated Press: США опровергли атаку хуситов на корабль USS Lewis B. Puller

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Khaled Abdullah/Reuters

В США опровергли информацию об атаке хуситов на американский корабль USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Представитель министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что сообщений о нападении на корабль не поступало», — говорится в публикации.

По словам чиновника, ранее хуситы запускали ракеты, которые не достигли намеченной цели и упали в море.

29 января хуситы заявили об атаке на корабль США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. С таким заявлением выступил в эфире телеканала Al Masirah пресс-секретарь движения Яхья Сариа. По его словам, в корабль была запущена ракета ВМС Южного Йемена.

USS Lewis B. Puller — экспедиционный корабль,служащий плавучей базой высадки. Ранее он находился в Аравийском море в рамках усилий США по пресечению нападений хуситов на коммерческие суда.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

Ранее в Красном море после обстрела хуситов загорелся танкер.

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