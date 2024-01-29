Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций на Краснолиманском направлении

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. Об этом пишет RT.

«На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю...» — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны также заявили, что войска РФ при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва.

По данным ведомства, ВСУ потеряли танк, три автомобиля и до 280 военнослужащих.

29 января министерство обороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области.

21 января начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо признал потерю села Крахмальное в Харьковской области. По его словам, ВСУ отошли «на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.