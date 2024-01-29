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Минобороны рассказало, сколько военной техники ВСУ уничтожили военные РФ с начала СВО

МО РФ: с начала СВО уничтожено более 18 тыс. единиц автомобильной техники ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 18 тыс. единиц военной автомобильной техники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там добавили, что всего с начала СВО российские военные уничтожили 568 самолетов, 265 вертолетов, а также 11 345 беспилотных летательных аппаратов. Также военные ВС РФ ликвидировали 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 892 орудия полевой артиллерии и минометов.

До этого стало известно, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесли залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Также российские расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра на Херсонском направлении. По данным Минобороны, десантники ВС РФ группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинским десантом.

Ранее Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта в Харьковской области.

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