Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в одной из частей Вооруженных сил страны (ВСУ) выявлены нарушения на $1,3 млн. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 млн гривен. <…> По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям», — заявил Умеров.

По его данным, в ходе проверки также была выявлена коррупционная схема приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ на сумму 1,5 млрд гривен, или $39,9 млн.

Как сообщает телеканал RT, при предыдущем министре обороны Алексее Резникове в украинских ТЦК также были обнаружены массовые нарушения — в первую очередь, в связи с коррупцией.

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в военкоматах регионов страны выявлены многочисленные нарушения.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов говорил, что Киев не сможет обойтись без дополнительной мобилизации.