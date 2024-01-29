Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что курс в НАТО для Украины стал роковым. Об этом он заявил РИА Новости.

«Все, что Запад обещает и делает для Украины, не от большой любви к ее народу. Причина более банальна и прагматична. Украина для них просто буферная территория, через которую можно поближе подобраться к России. Жаль только, что украинский народ начал что-то понимать лишь сейчас», — заявил Шеремет.

Он отметил, что стремление вступить в НАТО для Украины стало роковым для украинского народа, интересы которого не представляют ценности для продажной киевской элиты. Более того, отмечает Шеремет, курс в НАТО стал причиной трагических последствий в виде гражданского конфликта в 2014 году и нынешнего противостояния с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альянс между Соединенными Штатами и Европейским союзом может быть разрушен — украинский президент считает, что это произойдет в том случае, если конгресс США не одобрит финансирование Украины.

Ранее в США заявили о последствиях отказа от помощи Украине.