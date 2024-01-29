Хуситы атаковали корабль США

Хуситы заявили об атаке на корабль США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. С таким заявлением выступил в эфире телеканала Al Masirah пресс-секретарь движения Яхья Сариа.

По его словам, в корабль была запущена ракета ВМС Южного Йемена.

До этого Сариа заявил о попадании в корабль США в Аденском заливе 25 января.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.