Российские экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) ударили по укрепленному району Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, российские пилоты нанесли удар по командному пункту и живой силе противника. Там добавили, что по целям били неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В Минобороны заключили, что после того, как разведка подтвердила уничтожение целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

До этого расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесли залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Также российские расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра на Херсонском направлении. По данным Минобороны, десантники ВС РФ группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинским десантом.

Ранее в США предсказали победу России над ВСУ в 2024 году.