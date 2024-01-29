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Иран отрицает свою причастность к удару беспилотника по базе США

IRNA: Иран заявил, что не ударял по базе США на границе Иордании и Сирии

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Hussein Malla/AP

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что его страна не причастна к ударам по базе США на границе Иордании и Сирии с помощью беспилотника. Об этом сообщило агентство IRNA.

Дипломат заявил, что отдельное заявление ему пришлось сделать в ответ на обвинения со стороны США. По его словам, Иран не имеет никакого отношения к недавним нападениям. Он отметил, что конфликт идет между США и группами сопротивления в регионе, которые воюют друг против друга.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании.

Президент США Джо Байден заявил, что это нападение было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке. Американский сенатор Линдси Грэм призвал Соединенные Штаты ударить по Ирану.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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