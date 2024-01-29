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США эвакуировали восемь пострадавших при ударе БПЛА по базе в Иордании

CENTCOM: США эвакуировали восемь пострадавших при ударе БПЛА по базе в Иордании

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Mohammad Hannon/AP

США эвакуировали восемь пострадавших при ударе беспилотника по их базе в Иордании. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM), передает CNN.

Всего число пострадавших при атаке составило 34.

До этого иракский новостной портал Shafaq News сообщил, что дроны, принявшие участие в атаке на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, были запущены с территории Ирака.

По имеющейся информации, пуск беспилотных летательных аппаратов был осуществлен из города Эр-Рутба в иракской провинции Анбар. Ответственность за нападение на американцев несет входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака» группировка «Катаиб Хезболла».

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании.

Ранее Байден пообещал дать ответ на атаку военной базы США на границе Иордании и Сирии.

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