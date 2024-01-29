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В США задумались о тайной операции против Ирана

Bloomberg: Вашингтон может провести тайную операцию против Ирана

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Iranian Army Office/Global Look Press

США рассматривают варианты ответа на атаку на базу США в Иордании и не исключают проведение секретной операции против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание отметило, что нападение на американскую базу может вызвать «решительную реакцию» американских властей. Вероятная операция по масштабам может превзойти то, что Вашингтон делал после начала конфликта в секторе Газа.

Эксперты издания считают, что об участии в вероятной военной кампании Вашингтон заявлять не будет. Они предположили, что это может обернуться прямой конфронтацией между Вашингтоном и Тегераном.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании.

Президент США Джо Байден заявил, что это нападение было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке. Американский сенатор Линдси Грэм призвал Соединенные Штаты ударить по Ирану после атаки.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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