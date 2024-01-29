В Сирии отмечен новый всплеск активности террористов при поддержке США

В Сирии отмечен новый всплеск активности террористов, которые пользуются поддержкой со стороны Соединенных Штатов. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Всплеск террористической активности в Сирии есть, но хочу подчеркнуть, что основной источник террористической активности в настоящее время расположен в подконтрольной Соединенным Штатам 55-километровой зоне Эт-Танф, где расположен лагерь временно перемещенных лиц Эр-Рукбан, который американцы упорно не хотят расформировывать под предлогом защиты, якобы мирные граждане там находятся», — пояснил Лаврентьев.

Зона Эт-Танф расположена в пустыне на восточной границе Сирии — эта зона не контролируется законно признанными властями Сирии. Лаврентьев добавил, что в этой зоне продолжают проходить подготовку террористы группировки ИГ (организация запрещена в России) — после завершения обучения их засылают на подконтрольную властям территорию Сирии.

До этого 34 американских военных могли получить травмы при атаке дрона на Ближнем Востоке.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.