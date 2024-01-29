Российские военные рассказали об уничтожении солдат ВСУ с помощью «Градов»

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанеси залповый удар по боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). При этом часть города контролирует украинская армия, отметили в Минобороны.

По данным МО РФ, российские бойцы получили данные от разведчиков о местонахождении до 50 украинских военных. Расчеты российских «Градов» прибыли на огневые позиции. По позициям ВСУ стреляли из 122-миллиметровых РСЗО гвардейского мотострелкового полка.

В итоге украинские войска потеряли более 30 человек.

До этого российские расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра на Херсонском направлении. По данным Минобороны, десантники ВС РФ группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинским десантом.

Ранее украинский военный признал, что новобранцев ВСУ обучают только алкоголизму.