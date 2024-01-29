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Российские военные рассказали об уничтожении солдат ВСУ с помощью «Градов»

Минобороны РФ: расчеты РСЗО «Град» уничтожили под Кременной более 30 военных ВСУ

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанеси залповый удар по боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). При этом часть города контролирует украинская армия, отметили в Минобороны.

По данным МО РФ, российские бойцы получили данные от разведчиков о местонахождении до 50 украинских военных. Расчеты российских «Градов» прибыли на огневые позиции. По позициям ВСУ стреляли из 122-миллиметровых РСЗО гвардейского мотострелкового полка.

В итоге украинские войска потеряли более 30 человек.

До этого российские расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра на Херсонском направлении. По данным Минобороны, десантники ВС РФ группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинским десантом.

Ранее украинский военный признал, что новобранцев ВСУ обучают только алкоголизму.

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