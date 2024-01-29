Украинский актер Александр Печерица, который ранее записался в тероборону, рассказал, что покинул ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает ТСН.

«Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию», — сказал актер.

«Обозреватель» писал, что Печерица воевал в 128-м батальоне. Сам актер говорил, что на фронте боялся попасть в окружение.

Но на вопрос, почему он покинул ряды ВСУ, Печерица сослался на семейные обстоятельства. Он отметил, что его семья находится не на Украине.

Актер снялся в 300 кинофильмах, включая «Возвращение Мухтара 3».

29 января военнослужащий ВС РФ подразделения психологических операций с позывным «Дед» рассказал, как россияне пытаются подорвать моральных дух ВСУ, используя звуковещательную станцию.

До этого специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что РФ имеет данные о том, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран.

Также отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что украинский военно-промышленный комплекс мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря прошлого года.

Ранее украинский военный признал, что новобранцев ВСУ обучают только алкоголизму.