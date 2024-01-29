В Афинах назвали изменой возможную передачу Грецией боеприпасов Украине

Греческий политик, глава правой парламентской партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Кириакос Велопулос заявил, что возможная передача Афинами боеприпасов Киеву является изменой. Об этом со ссылкой на персональную страницу политика в социальной сети X сообщает ТАСС.

По словам Велопулоса, грузовики с украинскими номерами вывозят снаряды со складов боеприпасов греческой армии, расположенных в местечке Кехрие на полуострове Пелопоннес. Политик заявил, что только за один день, 15 января, украинских грузовиков было не менее 17. Сославшись на свидетелей, Велопулос сказал, что масштабный вывоз боеприпасов продолжился и в последующие дни.

Политик назвал такие действия греческих властей государственной изменой. Велопулос заявил, что поставит вопрос о вывозе боеприпасов на Украину в парламенте страны.

Ранее сообщалось, что без помощи Соединенных Штатов артиллерийские снаряды у Украины могут закончиться уже через месяц.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.