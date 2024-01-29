Размер текста
А
А
А

В Афинах назвали изменой возможную передачу Грецией боеприпасов Украине

Греческий политик Велопулос назвал изменой возможную передачу снарядов Украине

close
100%
Depositphotos

Греческий политик, глава правой парламентской партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Кириакос Велопулос заявил, что возможная передача Афинами боеприпасов Киеву является изменой. Об этом со ссылкой на персональную страницу политика в социальной сети X сообщает ТАСС.

По словам Велопулоса, грузовики с украинскими номерами вывозят снаряды со складов боеприпасов греческой армии, расположенных в местечке Кехрие на полуострове Пелопоннес. Политик заявил, что только за один день, 15 января, украинских грузовиков было не менее 17. Сославшись на свидетелей, Велопулос сказал, что масштабный вывоз боеприпасов продолжился и в последующие дни.

Политик назвал такие действия греческих властей государственной изменой. Велопулос заявил, что поставит вопрос о вывозе боеприпасов на Украину в парламенте страны.

Ранее сообщалось, что без помощи Соединенных Штатов артиллерийские снаряды у Украины могут закончиться уже через месяц.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами