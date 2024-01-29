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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

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В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил украинское издание «Зеркало недели».

Издание не уточнило подробностей произошедшего. Сейчас в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 29 января в Ровненской области на западе Украины произошли взрывы. Примерно в это же время стало известно, что промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения.

Также взрывы произошли в городе Кременчуге Полтавской области Украины.

28 января сообщалось, что российские десантники сбили три дрона «Баба-Яга» на Херсонском направлении.

До этого взрывы прогремели в украинских Полтаве и Харькове.

Ранее украинский военный признал, что новобранцев ВСУ обучают только алкоголизму.

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