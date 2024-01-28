США примут меры для защиты своих войск на Ближнем Востоке

США примут меры для обеспечения безопасности своих войск в связи с атаками на американских военных, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», — сказал глава оборонного ведомства.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения, трое из них получили не совместимые с жизнью ранения.

По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в секторе Газа, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Президент США Джо Байден заявил, что это нападение было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.