В украинском Кременчуге прозвучали взрывы

В городе Кременчуге Полтавской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации, полученной от Вооруженных сил Украины (ВСУ), в сторону Кременчуга были выпущены российские ракеты. Затем в городе произошли взрывы.

Ранее местные власти сообщили о поражении в Кременчуге неназванного промышленного предприятия и о вспыхнувшем на нем пожаре.

Кроме того, взрывы прозвучали и в областном центре, Полтаве.

Также поступила информация об объявленной в Киеве воздушной тревоге.

Незадолго до этого в 11 регионах Украины, включая Полтавскую и Харьковскую области, объявили воздушную тревогу.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.