Воздушная тревога прозвучала в 11 областях Украины

В 11 украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги, в том числе в столице Киеве. Такие данные приведены на сайте национального ресурса по оповещению населения.

Согласно информации на интерактивной карте, тревогу объявили не только в Киеве, но и на всей Киевской области. Также о тревоге предупредили жителей в Сумской, Полтавской, Харьковской и Житомирской.

Сообщения об опасности получают граждане, проживающие в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Всего сирены звучат в 11 регионах страны.

Сейчас красным цветом обозначена почти вся территория республики, за исключением западных регионов Украины.

27 января несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года. В результате воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно.

Кремль неоднократно указывал, что цели атак, которые проводит Россия, — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Ранее в двух городах на северо-востоке Украины произошли новые взрывы.