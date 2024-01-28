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В США восхитились скоростью и мощью российской ракеты X-22

Military TV: российскую ракету X-22 не перехватила ни одна система ПВО Украины

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Антон Бородин/Wikimedia Commons

Поставленные Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) западного производства не смогли перехватить ни одну российскую сверхзвуковую ракету X-22. Об этом сообщает американский YouTube-канал Military TV.

«Украинские ПВО действительно боятся X-22», — говорится в публикации.

Согласно информации ресурса, Вооруженные силы Украины получили масштабную оборонную помощь от западных союзников в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale.

«Но эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», — отмечается в сообщении.

По данным канала, усовершенствованная модель ракеты движется с очень высокой скоростью в 4,6 Маха и способна наносить удары с неожиданной траектории, что является настоящим испытанием для украинских ПВО.

В ноябре газета The Economist писала, что Россия использует в зоне проведения спецоперации эффективные средства радиоэлектронной борьбы, которые успешно сбивают с курса даже ракеты НАТО.

Ранее в США оценили преимущества Су-57 с новой ракетой.

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