В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом

Над территорией Белгородской области российскими силами ПВО уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.

28 января в селе Стрелецкое Белгородской области обезвредили неразорвавшийся снаряд.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за минувшие сутки украинская армия обстреляла Белгородскую область девять раз.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили снаряд реактивной залповой системы огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

Ранее атаке дронов ВСУ подверглось село Антоновка Белгородской области.