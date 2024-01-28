ВСУ ждут разрешения Запада на использование переданного им оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут разрешения западных стран на удары дальнобойным оружием по объектам в глубине территории России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News.

«Украина выиграла бы войну быстрее, если бы у нее было разрешение стрелять из британского и другого западного оружия по целям в глубине России», – сказал командующий.

Он также добавил, что флот Украины с радостью взял бы на себя командование двумя британскими военными кораблями, которые Королевский флот собирается досрочно списать из-за нехватки личного состава.

На днях сообщалось, что Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет Киеву посредством обмена ракетами с союзниками по НАТО.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять системы запуска ракет большой дальности.

Ранее в США заявили, что не помогают Украине наносить удары вглубь территории РФ.